Росія вночі запустила по Україні 10 іранських дронів-камікадзе. Майже всі збили сили ППО

Російська армія вночі запустила по Україні 10 іранських дронів-камікадзе. Девʼять із них збили сили протиповітряної оборони.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

«Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню», — розповіли там.

Крім цього, росіяни вдарили девʼятьма ракетами С-300 по Харкову.

За минулу добу українські війська відбили понад 80 атак окупантів. Найбільші бої тривають у районі селища Білогорівка, а також міст Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка.