Звіт: Північна Корея страчує своїх громадян за відео з Південної Кореї, продаж наркотиків та релігійну діяльність

У Північній Кореї поширена практика страти людей за деякі злочини. Зокрема, їх вбивають за наркотики, релігійну діяльність та поширення відео з Південної Кореї.

Про це йдеться у звіті південнокорейського Міністерства обʼєднання, пише Reuters.

Там опублікували 450-сторінковий звіт на основі показань біженців із КНДР протягом 2017-2022 років. Загалом відомство поспілкувалося з понад 500 жителів Північної Кореї, які втекли звідти.

«Страти широко застосовуються за дії, які цього не заслуговують, включно зі злочинами, повʼязаними з наркотиками, за поширення південнокорейських відео, а також за релігійну та забобонну діяльність», — зазначається у звіті.

Також там розповідається про численні випадки порушення прав людини, створення трудових таборів, публічні страти, тортури та невибіркові арешти людей. У Міністерстві розповідають, що в місцях утримання людей регулярно катують людей, аж до смерті, а деяких страчують без суду, особливо тих, кого спіймали під час спроби втекти з країни.

У КНДР, як завжди, спростовують цю критику і називають частиною змови для повалення північнокорейської влади.