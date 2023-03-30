Голова МАГАТЕ: Запорізьку АЕС уже неможливо захистити. У регіоні збільшилася військова активність

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вдруге відвідав Запорізьку атомну електростанцію після початку повномасштабної війни й констатував, що її «не захистити».
Про це пише Sky News.
За словами Гроссі, у регіоні суттєво збільшилася кількість військ, через що захист ЗАЕС став неможливим. Утім, він не акцентував, про яких військових ідеться, хоча насправді в тому регіоні присутні тільки російські окупанти.
Попри те, що МАГАТЕ відправило команду фахівців на станцію ще у вересні, ситуація досі «залишається нестабільною».
- Метою візиту Гроссі на ЗАЕС було побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.
- Перед цим у МАГАТЕ заявили, що Агентство більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС, бо це «додасть труднощів».
- Російські війська окупували ЗАЕС на початку березня 2022 року, і відтоді вона під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
- Ситуація на ЗАЕС опинилася в центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстрілювати станцію. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її» від провокацій, і звинувачує в обстрілах Україну.