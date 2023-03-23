У МАГАТЕ більше не обговорюють створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Росія задоволена

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Агентство більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС. За його словами, це принесе додаткові складнощі.
Про це він заявив під час розмови в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин.
«Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації — за одну милю від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант», — зазначив Гроссі.
За його словами, йдеться про припинення бойових дій навколо атомної електростанції.
У росії такими заявами Гроссі залишилися задоволеними. Радник голови концерну «Росенергоатом» Ренат Карчаа заявив, що тему демілітаризації росії «навʼязували», щоб ослабити її позиції.
- На початку березня міністр енергетики Герман Галущенко заявив в ефірі телемарафону, що переговори про повернення під контроль України Запорізької атомної станції зайшли в глухий кут. За його словами, позиція України, яка озвучується на всіх міжнародних майданчиках, базується на демілітаризації станції, повному виводі звідти російських військ і представників «Росатому», а також на створенні безпечного середовища для роботи персоналу. Натомість росіяни випустили указ, що ЗАЕС — це «федеральна» власність, яка зареєстрована в Москві під назвою «Запорізька станція».
- Ситуація на ЗАЕС опинилася в центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її» від провокацій, і звинувачує в обстрілах Україну.
- Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що росія розмістила військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.