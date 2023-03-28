Nokia хоче розгорнути 4G-інтернет на Місяці вже цього року

Фінська технологічна компанія Nokia планує запустити технологію 4G-інтернет на Місяць уже цьогоріч, щоб створити умови для перебування людей на супутнику Землі та збільшити кількість відкриттів, пришвидшивши передачу даних.
Про це пише CNBC.
За словами гендиректора Nokia Пекки Лундмарка, 4G використовуватимуть у межах місії NASA Artemis-3, під час якої на Місяць планують висадити людей.
Мережа буде живитися від оснащеної антеною базової станції, що зберігається в посадковому модулі Nova-C, а також від супутнього місяцехода на сонячних батареях. Між ними буде встановлено LTE-зʼєднання.
Інфраструктура мережі приземлиться на кратер Шеклтон, що простягається уздовж південного краю Місяця.
- Перша місія в програмі дослідження Місяця NASA Artemis — запуск на місячну орбіту капсули Orion без екіпажу — успішно пройшла в кінці 2022 року. У 2024 році заплановано перший політ із космонавтами навколо Місяця в межах місії Artemis-2. Місія Artemis-3 стане першою після «Аполлона-17», яка доставить людей на поверхню Місяця (за планом — у 2025 році).
- Раніше агентство NASA виділило кошти для будівництва мережі 4G на Місяці. Інтернетом займатиметься компанія Bell Labs, власником якої є відома фінська корпорація Nokia. Створення мережі 4G входить до намірів NASA збудувати до 2028 року повноцінну базу на Місяці.