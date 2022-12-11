Американський космічний корабель Orion повернувся з Місяця та успішно приводнився в Тихому океані

Капсула безпілотного американського космічного корабля Orion успішно повернулася з Місяця та приводнилася в Тихому океані. Він двічі облетів супутник Землі.

Про це пише NASA у своєму Twitter.

Посадка відбулася в штатному режимі біля острова Гвадалупе на захід від узбережжя мексиканського штату Верхня Каліфорнія. Капсулу згодом забере корабель ВМС США Portland.

Корабель Orion із трьома манекенами на борту запустили 16 листопада в межах американської програми Artemis. Протягом 25-денної місії він двічі облітав Місяць.