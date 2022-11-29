Orion встановив рекорд із дальності польоту у космосі кораблів, призначених для перевезення людей

Космічний корабель NASA Orion у рамках місії Artemis досяг максимальної відстані від Землі, яку коли-небудь долав космічний корабель, призначений для перевезення людей.

Про це повідомляє CNN.

Капсула Orion досягла середини своєї безпілотної місії навколо Місяця, пролетівши приблизно 434 523 км від Землі. Таким чином корабель перевершив попередній рекорд в 400 171 км від Землі, встановлений Apollo 13 у 1970 році.

Мета місії полягає в тому, щоб максимально випробувати можливості капсули Orion, переконавшись, що апарат готовий безпечно прийняти людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми NASA Artemis, метою якої є повернення астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1970-х років.