Польща та Велика Британія збудують два села для українських переселенців — у Львівській та Полтавській областях.
Про це пише Sky News.
Велика Британія пообіцяла виділити £10 мільйонів на фінансування тимчасових сіл.
У британському уряді заявили, що в цих населених пунктах зможуть проживати близько 700 людей.
«Протягом останнього року путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує», — сказав міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
- Уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу ВПО у квітні 2022 року. Мета програми — пришвидшити адаптацію людей, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів, і підвищити рівень зайнятості серед населення.