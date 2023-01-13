Уряд продовжив на рік виплати для роботодавців, які беруть на роботу переселенців

У 2023 році роботодавці також отримуватимуть компенсацію за працевлаштування ВПО. Урядову програму виплат продовжили ще на рік.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін доповнив джерела фінансування програми, тож тепер її фінансуватимуть коштом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Сума компенсації роботодавцю становитиме 6 700 гривень (розмір мінімальної заробітної плати). Ці кошти держава виплачує за кожну працевлаштовану внутрішньо переміщену особу впродовж двох місяців.

Передбачається, що витрати Фонду у 2023 році становитимуть 308,2 мільйона гривень при прогнозованому працевлаштуванні 23 тисяч ВПО.

Для порівняння, торік профінансовано виплати на загальну суму майже 200 мільйонів гривень за працевлаштування понад 16 тисяч внутрішніх переселенців.