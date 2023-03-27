Криголам «Ноосфера» привіз на станцію «Академік Вернадський» 28 експедицію українських полярників

На станцію «Академік Вернадський» на борту криголама «Ноосфера» прибула команда 28-ї української антарктичної експедиції.
Шлях з чилійського порту Пунта-Аренас до станції тривав пʼять діб. Криголам успішно пройшов через найбурхливішу в світі протоку Дрейка.
На судні приїхав величезний запас їжі, різноманітних речей та пального на цілий рік. Рельєф дна не дозволяє криголаму пришвартуватися біля острова Галіндез, тож усі вантажі перевозитимуть на невеликих човнах.
Далі науковці розвантажуватимуть корабель та передаватимуть справи від однієї експедиції до іншої. Після цього зимівники та зимівниці 27-ї української експедиції вирушать додому, а учасники 28-ї залишаться працювати в Антарктиці на рік.
Нова команда полярників вивчатиме геофізику, метеорологію та біологію Антарктики, а також підтримуватиме життєдіяльність станції.
- В Україні з 2001 року не було власного судна для антарктичних експедицій. У 2021 році стало відомо, що Україна купить британський криголам James Clark Ross. Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповідав, що James Clark Ross дістанеться Україні за $5 мільйонів, хоча початкова ціна сягала $10 мільйонів. Окремо доведеться платити за доставку криголама та його дообладнання. У серпні Україна купила James Clark Ross, а в жовтні він прибув до Одеси.
- Україна дала нову назву британському криголаму — «Ноосфера». Нова назва судна влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.