Мінкультури досі погоджує правила виїзду митців та артистів за кордон

Міністерство культури та інформаційної політики досі погоджує правила виїзду митців та артистів за кордон, повідомили «Бабелю» в міністерстві.

Наразі триває обговорення проєкту акта із зацікавленими органами, опрацьовуються пропозиції. Після цього проєкт постанови внесуть на розгляд Кабінету міністрів. Зараз Мінкультури вважає за передчасне оприлюднювати деталі проєкту постанови, оскільки він може докорінно змінитися.

У відомстві нагадали, що наразі діють посилені вимоги до переліку документів, які артисти повинні надавати для дозволу на виїзд. Додатково від митців вимагають військово-облікові документи.