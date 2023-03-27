Мінкультури досі погоджує правила виїзду митців та артистів за кордон

Міністерство культури та інформаційної політики досі погоджує правила виїзду митців та артистів за кордон, повідомили «Бабелю» в міністерстві.
Наразі триває обговорення проєкту акта із зацікавленими органами, опрацьовуються пропозиції. Після цього проєкт постанови внесуть на розгляд Кабінету міністрів. Зараз Мінкультури вважає за передчасне оприлюднювати деталі проєкту постанови, оскільки він може докорінно змінитися.
У відомстві нагадали, що наразі діють посилені вимоги до переліку документів, які артисти повинні надавати для дозволу на виїзд. Додатково від митців вимагають військово-облікові документи.
- На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель повідомив, що виїхав з України як артист і вирішив залишитися в Туреччині. Він заявив, що вибір інших — «гинути». У відповідь Міністерство культури заявило, що посилить правила виїзду для артистів і митців.
- 12 березня стало відомо, що учасники «Євробачення-2023» від України з гурту TVORCHI не впевнені, що зможуть потрапити на промовиступи перед пісенним конкурсом через нові правила Мінкультури. Міністерство заявило, що допоможе гурту поїхати в промотур «Євробачення» та виступити в Найробі.
- 20 березня у Мінкультури заявили, що митцям для виїзду потрібні військово-облікові документи.