Стендапер Андрій Щегель втік з України та розповів, що вибір інших — «гинути». Мінкультури відреагувало

Український стендап-комік Андрій Щегель виїхав з України як артист і вирішив залишитися в Туреччині. Про це він розповів в інтервʼю Роману Скрипіну.

Щегель розповів, що вже тричі отримав повістки. «Я не боюсь воєнкомів. Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені тут [в Україні] некомфортно. І я більше не можу та знайшов спосіб зʼїбатися та пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам заявляю», — розповів артист.

«Я виходжу з того, що це вибір хлопців — гинути. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронити Україну, бо він її любить, і щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію у своїй історії та, мабуть, у світі зараз», — додав Щегель.

Виїхати він зміг, адже отримав дозвіл на концертну діяльність в іноземній країні від Міністерства культури. Повертатися до України Щегель не планує.

Реакція Міністерства культури

Мінкультури заявило, що Андрій Щегель порушив надане йому право виїзду за кордон. Він перебував у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл. Правоохоронці візьмуть під контроль ситуацію із Щегелем і тим, що він порушив право виїзду з обовʼязковим поверненням до України й ухиляється від мобілізації.