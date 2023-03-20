Мінкультури посилило правило виїзду за кордон для митців. Потрібні військово-облікові документи

Міністерство культури може сприяти у виїзді за кордон митців лише за наявності у них військово-облікових документів.
Про це ідеться в заяві 20 березня.
Відтепер окрім обовʼязкових документів, які потрібно надати Міністерству, необхідно предʼявити й військово-облікові документи. За законом такі документи мають бути в кожного чоловіка призовного віку, а їх відсутність є порушенням українського законодавства.
«Для запобігання випадкам зі зловживанням, таких, наприклад, як з Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим, Мінкультури разом з правоохоронними органами було змушене ініціювати посилення вимог для виїзду за кордон чоловіків призовного віку», — пояснили у відомстві.
- На початку березня український стендап-комік Андрій Щегель повідомив, що виїхав з України як артист і вирішив залишитися в Туреччині. Він заявив, що вибір інших — «гинути». У відповідь Міністерство культури заявило, що посилить правила виїзду для артистів і митців.
- 12 березня стало відомо, що учасники «Євробачення-2023» від України з гурту TVORCHI не впевнені, що зможуть потрапити на промовиступи перед пісенним конкурсом через нові правила Мінкультури. Міністерство заявило, що допоможе гурту поїхати в промотур «Євробачення» та виступити в Найробі.