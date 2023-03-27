У шістьох областях вже почали завершувати опалювальний сезон

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочали відключати опалення.

Про це 27 березня повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

Погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. Очікуються ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях.