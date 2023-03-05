Зеленський: Україна вже зараз почала готуватися до наступного опалювального сезону

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна вже зараз почала готуватися до наступного опалювального сезону.

«Другий важливий результат цього тижня — це енергетика, це початок підготовки до наступного опалювального сезону. Вже зараз. Ми опрацьовуємо всі сценарії й зробимо все, щоб підійти до наступної зими готовими до будь-якої загрози», — сказав він.

Голова держави зазначив, що енергетики, урядовці, сектор безпеки й оборони мають посилити захист енергообʼєктів, відновити ту інфраструктуру, яка була зруйнована російськими ударами, а також дати громадянам більше можливостей у межах децентралізації енергосистеми, щоб люди у своїх приватних домоволодіннях могли генерувати електроенергію, наприклад, за рахунок сонячних панелей.