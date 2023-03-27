Російські окупанти обстріляли Слов’янськ. Уже відомо про загиблого й постраждалих

27 березня війська росії обстріляли центр міста Слов’янськ двома ракетами С-300. На місці удару палають автомобілі, будівлі — завалені.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За попередньою інформацією, є загиблий і 25 постраждалих різного ступеню тяжкості.

Також відомо про руйнування адміністративних та офісних будівель, пʼяти багатоповерхівок і семи приватних будинків.

Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Telegram / Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Зараз на місці працюють екстрені служби, а людям надають допомогу. Рятувальники проводять розбір завалів, їм вдалося загасити три автомобілі та врятувати людину.