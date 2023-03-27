Російські окупанти обстріляли Слов’янськ. Уже відомо про загиблого й постраждалих

27 березня війська росії обстріляли центр міста Слов’янськ двома ракетами С-300. На місці удару палають автомобілі, будівлі — завалені.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За попередньою інформацією, є загиблий і 25 постраждалих різного ступеню тяжкості.
Також відомо про руйнування адміністративних та офісних будівель, пʼяти багатоповерхівок і семи приватних будинків.
Зараз на місці працюють екстрені служби, а людям надають допомогу. Рятувальники проводять розбір завалів, їм вдалося загасити три автомобілі та врятувати людину.
- День тому війська росії обстріляли житлові будинки в Запоріжжі, через що помер хлопець 2004 року народження. У нього була серйозна відкрита черепно-мозкова травма.
- Крім того, росіяни вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги в Херсоні. Двох поранених цивільних з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізували до лікарні.