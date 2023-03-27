У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів — так званого начальника поліції

У Маріуполі підірвали машини так званого начальника поліції Михайла Москвина, коли той перебував за кілька метрів від нього.
Про це повідомляють Маріупольська міська рада та російські ЗМІ.
У міськраді пишуть, що підрив автомобіля влаштували представники маріупольського опору. Вибух пролунав близько восьмої ранку 27 березня в Приморському районі.
За інформацією російських ЗМІ, командир окупантів нібито дістав контузію та вижив.
- Неподалік Маріуполя, у тимчасово окупованому Мелітополі, днями теж пролунали вибухи. За словами міського голови Федорова, постраждала будівля, де розміщувалися російські силовики.
- Також вибухи лунали і в окупованому Криму, у місті Джанкой, де за допомогою безпілотника було знищено російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею.