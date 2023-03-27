У Маріуполі підірвали авто одного з командирів окупантів — так званого начальника поліції

У Маріуполі підірвали машини так званого начальника поліції Михайла Москвина, коли той перебував за кілька метрів від нього.

Про це повідомляють Маріупольська міська рада та російські ЗМІ.

У міськраді пишуть, що підрив автомобіля влаштували представники маріупольського опору. Вибух пролунав близько восьмої ранку 27 березня в Приморському районі.

За інформацією російських ЗМІ, командир окупантів нібито дістав контузію та вижив.