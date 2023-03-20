В окупованому Джанкої у Криму пролунали вибухи. Україна заявляє, що знищено російські крилаті ракети «Калібр»

В окупованому Криму, у місті Джанкой ввечері 20 березня чутно вибухи. «Глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив про нібито роботу ППО в місті. Уламки безпілотника пошкодили будинок і магазин, постраждала одна людина.

Після цього українська воєнна розвідка заявила, що вибух у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, знищив російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їх транспортування залізницею.

«Калібр НК» — ракети, призначені для пусків з надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження такої зброї — понад 2 500 кілометрів по наземних цілях і понад 375 кілометрів по морських.