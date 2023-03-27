В Амстердамі відкрили першу у світі артгалерею з картинами, створеними штучним інтелектом

Перша у світі художня галерея з картинами, що створив штучний інтелект (ШІ), відкрилася в Dead End Gallery в Амстердамі, Нідерланди.
Про це пише EBU.
В Dead End Gallery показують цифрові картини й інтерактивні інсталяції, «намальовані» художниками, що їх теж створив штучний інтелект. Наприклад, у галереї є роботи ШІ-художниці Іріси Нови. Для цього програмісти замовляли спеціальне програмне забезпечення.
Ціна такого мистецтва в Dead End Gallery коливається в межах від $3—10 тисяч.
Утім, за словами власника артгалереї Константа Брінкмана, хоч картини дійсно унікальні, проте не бездоганні. Він зауважив, що на багатьох роботах руки в людей мають шість пальців.
Чимало художніх експертів вважає таку тенденцію шахрайським фарсом, який порушує авторські права, тоді як інші роздумують над тим, чи насправді картини, створені ШІ, це мистецтво.
- Тим часом у США Гільдія сценаристів хоче дозволити писати тексти за допомогою штучного інтелекту. Створений штучним інтелектом контент не вважатимуть літературним або вихідним матеріалом — його буде допрацьовувати сценарист, якому в подальшому належатиме авторство.
- Перед цим компанія-розробник ChatGPT ОpenAI анонсувала випуск вдосконаленої версії штучного інтелекту — GPT-4. Нейромережу навчили обробляти не тільки текст, але й картинки. ШІ розумітиме, що зображено на фото, і зможе враховувати малюнки та схеми при розвʼязанні задач.