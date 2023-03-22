Гільдія сценаристів Америки хоче дозволити писати тексти за допомогою штучного інтелекту

Гільдія письменників Америки (WGA) розглядає пропозицію, яка дозволить авторам створювати сценарії за допомогою штучного інтелекту, такого як ChatGPT.

Про це пише The Verge.

Створений штучним інтелектом контент не вважатимуть літературним або вихідним матеріалом — його буде допрацьовувати сценарист, якому в подальшому належатиме авторство. Пропозиція WGA не враховує сценарії, які повністю напише штучний інтелект.

Термін «літературний матеріал» стосується текстів, створених сценаристами самостійно (оригінальних сценаріїв), тоді як «вихідний матеріал» — це вже існуючі твори, які інші автори адаптують для окремого проєкту.