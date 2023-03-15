Google розробляє штучний інтелект для лікування раку й ультразвукової діагностики захворювань

Компанія Google працює над штучним інтелектом, який міг би аналізувати ультразвукові медичні показання та лікувати рак.

Про це пише Engaget.

Ультразвукові медичні обстеження потребують присутності висококваліфікованих медпрацівників. У Google припускають, що штучний інтелект допоможе спростити цей процес — наприклад, виявляти рак молочної залози та визначати термін вагітності у майбутніх матерів.

У цьому проєкті техногігант співпрацює з кенійською некомерційною організацією Jacaranda Health і з Меморіальним госпіталем Chang Gung на Тайвані, щоб дослідити, як штучний інтелект може виявляти рак грудей.

Медична мовна модель від Google нещодавно набрала 85% на іспиті лікаря — на 18% більше, ніж попередня версія. Однак у компанії попереджають, що найближчим часом штучний інтелект не замінить справжнього лікаря — технологія ще не готова до реальної роботи.

Google також досліджує можливість використання штучного інтелекту в променевій терапії для лікування раку та у скрінінгу грудної клітки на туберкульоз.