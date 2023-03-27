Виробник Bayraktar показав новий ударний безпілотник. Його готують до першого польоту

Турецька компанія Baykar показала новий ударний безпілотник Bayraktar TB3 зі складаними крилами для розміщення на кораблях. Його вже готують до першого польоту.
Фото нового безпілотника з виробничого ангару опублікував технічний директор, співвласник Baykar Сельчук Байрактар.
Особливість нового БпЛА — крила, які складаються. Завдяки цьому його зручно розміщувати на кораблях. До того ж він оснащений, за попередньою інформацією, турбодизельним авіаційним двигуном PD170, який дозволяє безпілотнику підніматися на висоту до 9 тисяч метрів і працювати в повітрі понад 50 годин. Bayraktar TB3 може нести бойові грузи 280 кілограмів. Його злітна вага — 1 450 кг.
На вигляд новий дрон схожий на свого попередника Bayraktar TB2, проте він відрізняється більшими розмірами й складаними крилами.
Після випробувань його планують розміщувати на борту турецького універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), звідки він може злітати й куди може сідати навіть без спеціального гальмівного гака.
- Наприкінці 2022 року турецький виробник бойових безпілотників компанія Baykar провела тести своїх розробок — ударного дрона Akinci, який має українські двигуни АІ-450Т, та реактивного безпілотного винищувача Kızılelma.
- Раніше турецька компанія Baykar планувала оснастити свої безпілотники ракетами «повітря — повітря», щоб вони збивали дрони-камікадзе та навіть літаки.