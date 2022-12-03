Турецький ударний дрон Akinci отримав особливі бомби, а реактивний Kızılelma вперше відірвався від землі

Турецький виробник бойових безпілотників компанія Baykar провела тести своїх розробок — ударного дрону Akinci та реактивного безпілотного винищувача Kızılelma.

Akinci отримав на озброєння нові керовані бомби TOLUN, які здатні діставати цілі на відстані до 30 кілометрів. Під час тесту Akinci скинув чотири бомби з висоти 8 тисяч метрів, успішно влучивши точно в ціль. Це був перший тест, коли такі авіабомби скидались саме з ударного безпілотника.

Особливість TOLUN в тому, що вони наводяться за допомогою GPS та інерційної системи. Також ці бомби можуть бути оснащені інфрачервоною системою наведення.

Щодо Kızılelma, то його тест, напевно, був останнім перед першим повноцінним польотом. Новий БпЛА вперше відірвався від землі та провів у повітрі близько 6 секунд.