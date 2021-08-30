Туреччина прийняла на озброєння ударний безпілотник Akinci з українськими двигунами

Військово-повітряні сили Туреччини отримали на озброєння перший новий дальній безпілотник Bayraktar Akinci з українськими двигунами АІ-450Т, які виробляє Запорізьке моторобудівне конструкторське бюро «Прогрес».

Церемонія передачі Akinci проходила в Текірдазі. На першому БПЛА особисто розписався президент Реджеп Ердоган і заявив, що Туреччина увійшла в трійку світових лідерів з розробки даної технології.

«Сьогодні ми вітаємо включення в арсенал нашої армії важкого безпілотника Bayraktar Akinci, одного з кращих в світі. Це ще один символ нашої незалежності. Туреччина стала третьою провідною країною, яка має такі технології», — сказав Ердоган.

Висотний бойовий Bayraktar Akinci TIHA дальнього радіусу призначений для ведення розвідки, виявлення і знищення наземних (техніка, жива сила, укріплення) та морських цілей. Він здатний перебувати в повітрі 24 години на висоті понад 12 км. Дрон використовує радар AESA і систему націлювання Aselsan. Вантажопідйомність — 1 350 кг. Для озброєння у Akinci є шість підвісних точок під керовані і некеровані крилаті ракети (МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82, СОМ ALCM).