Турция приняла на вооружение ударный беспилотник Akinci с украинскими двигателями

Военно-воздушные силы Турции получили на вооружение первый новый дальний беспилотник Bayraktar Akinci с украинскими двигателями АИ-450Т, которые производит Запорожское моторостроительное конструкторское бюро «Прогресс».

Церемония передачи Akinci проходила в Текирдаге. На первом БПЛА лично расписался президент Реджеп Эрдоган и заявил, что Турция вошла в тройку мировых лидеров по разработке данной технологии.

«Сегодня мы приветствуем включение в арсенал нашей армии тяжелого беспилотника Bayraktar Akinci, одного из лучших в мире. Это еще один символ нашей независимости. Турция стала третьей ведущей страной, которая имеет такие технологии», — сказал Эрдоган.

Высотный боевой Bayraktar Akinci TIHA дальнего радиуса предназначен для ведения разведки, обнаружения и уничтожения наземных (техника, живая сила, укрепления) и морских целей. Он способен находиться в воздухе 24 часа на высоте свыше 12 км. Дрон использует радар AESA и систему нацеливания Aselsan. Грузоподъемность — 1 350 кг. Для вооружения у Akinci есть шесть подвесных точек под управляемые и неуправляемые крылатые ракеты (МАМ-L, МАМ-С, Cirit, Mk81, Mk82, СОМ ALCM).