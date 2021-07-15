ВМС Украины получили первый турецкий беспилотник Bayraktar

Военно-морские силы Украины получили от Турции первый боевой беспилотник Bayraktar.

Об этом сообщается на странице Минобороны.

«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемные испытания комплекса в месте базирования», — отметил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, после испытаний ВМС получат эффективное наблюдение и защиту побережья Черного и Азовского морей, а также возможность поражения надводных и наземных вражеских объектов высокоточным вооружением.