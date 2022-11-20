Компанія Baykar випробувала новий реактивний ударний безпілотник. Він здатний до «агресивного маневрування»

Турецький виробник бойових безпілотників Baykar випробував прототип ударного реактивного дрона Bayraktar Kızılelma («Червоне яблуко»).

Відео опублікував технічний директор Baykar Teknoloji Сельчук Байрактар, а деталі пише турецьке видання Anadolu.

Випробування без страхувальних тросів пройшли успішно.

Kızılelma позиціонується як палубний надзвуковий безпілотник з турбореактивним двигуном. Він може нести 1 500 кг корисного навантаження (озброєння, пристрої тощо). Його заявлена максимальна швидкість — 900 км/год. Дальність польоту — 930 км, а робоча висота 10 668 м. У повітрі він може працювати пʼять годин. Перший політ Kızılelma має відбутись у 2023 році.

Розробники заявляють, що Kızılelma може приземлятися та злітати на кораблях з короткими злітно-посадковими смугами — наприклад, з палуби легкого авіаносця. За даними Baykar, безпілотник успішно подолає найскладніші завдання завдяки низькому радіолокаційному сліду, а також зможе вести бій «повітря — повітря» подібно до пілотованих бойових літаків з агресивними маневрами.