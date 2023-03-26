На Херсонщині вчетверте за день на вибухівці підірвався цивільний

У Херсонській області 26 березня вчетверте за день цивільний підірвався на вибухівці.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Поблизу села Костирка Високопільського району чоловік оглядав поле і натрапив на російську міну.

Раніше, 26 березня, у Бериславському районі, біля сіл Іщенка та Іванівка, на полях підірвалися ще троє людей. Поблизу Іванівки двоє чоловіків, 24 та 18 років, постраждали через вибух російської міни. Ще один 25-річний мешканець Херсонщини отримав тяжкі поранення, підірвавшись на протипіхотній міні «Лепесток».

Усі постраждалі з тяжкими травмами перебувають у лікарнях.