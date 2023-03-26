Медики навчилися діагностувати хворобу Альцгеймера по очах

Дослідники з Медичного центру Cedars-Sinai у Лос-Анджелесі вивчили очі та тканини мозку 86 людей із когнітивними порушеннями та виявили новий спосіб діагностувати хворобу Альцгеймера на ранніх стадіях.

Про це пише CNN.

Протягом 14 років учені збирали зразки сітківки та мозкової тканини донорів із хворобою Альцгеймера та легкими когнітивними порушеннями. Потім вони порівняли зразки від донорів із нормальною когнітивною функцією із тими, хто мав легкі та важкі порушення.

У сітківці хворих людей виявили надмірну кількість бета-амілоїду 42 — білка, який утворює «бляшки», що накопичуються в мозку людей із хворобою Альцгеймера. Також у хворих поменшало клітин нервової системи під назвою мікроглія — це також симптом розвитку деменції. У тих, хто мав когнітивні проблеми, кількість мікрогліальних клітин зменшилася на 80%.

«Ці висновки можуть зрештою призвести до розробки методів візуалізації, які дозволять нам діагностувати хворобу Альцгеймера раніше та точніше і спостерігати за її прогресуванням неінвазивно, дивлячись крізь око», — розповіли медики.