Вчені розробили аналіз крові для ранньої діагностики хвороби Альцгеймера

Вчені розробили аналіз крові для більш ранньої діагностики хвороби Альцгеймера.

Про це пише The Guardian.

«Аналіз крові дешевший, безпечніший і легший у застосуванні, і він може підвищити клінічну впевненість у діагностиці хвороби Альцгеймера та відборі учасників для клінічних випробувань і моніторингу захворювання», — сказав професор Томас Карікарі з Університету Піттсбурга в Пенсильванії (США).

Складовими сучасної діагностики є виявлення аномального накопичення білків амілоїду та тау, а також нейродегенерація — повільне відмирання нейронних клітин у певних областях мозку.

Хоча сучасні аналізи крові можуть точно виявити аномалії рівнів білків амілоїду і тау, виявити маркери пошкодження нервових клітин, які є специфічними для мозку, важче. Карікарі та його колеги зосередилися на розробці аналізу крові на основі антитіл, який би виявляв особливу форму тау-білка, яка називається тау-похідною з мозку і є специфічною для хвороби Альцгеймера.

Вчені перевірили аналіз на 600 пацієнтах з різними стадіями хвороби Альцгеймера і виявили, що рівні тау-білка можуть надійно відрізнити хворобу Альцгеймера від інших нейродегенеративних захворювань. Рівні цього білка також були тісно повʼязані зі ступенем тяжкості амілоїдних бляшок і клубків тау-білка в мозковій тканині людей, які померли від хвороби Альцгеймера.

Наступним кроком буде перевірка тесту на ширшому діапазоні пацієнтів, а також тих, хто страждає на різні стадії втрати памʼяті або має інші потенційні симптоми деменції. Карікарі також сподівається, що моніторинг рівнів тау-білка в крові мозку може покращити результати клінічних випробувань способів лікування хвороби Альцгеймера.