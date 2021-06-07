У США вперше за 20 років схвалили новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера

Регулятор у США вперше за майже 20 років схвалив новий препарат для лікування хвороби Альцгеймера.

Про це пише BBC.

Препарат має назву «Адуканумаб» і лікує не симптоми хвороби, а її основну причину. Ліки впливають на білок амілоїд, який утворює аномальні скупчення у мозку людей, що й зумовлює пошкодження клітин на деменцію.

Лікарі ж скептично ставляться до нового препарату і не вважають його якимось «чудодійним», однак схвалення у США вони називають можливим поштовхом до подальшого вивчення цієї хвороби, якій приділяється значно менше уваги, ніж раку або серцевим захворюванням.

За останніми даними, понад 30 мільйонів людей у світі страждають на хворобу Альцгеймера, переважна більшість з них старші за 65 років.