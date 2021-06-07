В США впервые за 20 лет одобрили новый препарат для лечения болезни Альцгеймера

Регулятор в США впервые за почти 20 лет одобрил новый препарат для лечения болезни Альцгеймера.

Об этом пишет BBC.

Препарат называется «Адуканумаб» и лечит не симптомы болезни, а ее основную причину. Лекарства влияют на белок амилоид, который образует аномальные скопления в мозгу людей, и приводит к повреждению клеток деменцией.

Врачи же скептически относятся к новому препарату и не считают его каким-то «чудесным», однако одобрение в США они называют возможным толчком к дальнейшему изучению этой болезни, которой уделяется гораздо меньше внимания, чем раку или сердечным заболеваниям.

По последним данным, более 30 млн человек в мире страдают болезнью Альцгеймера, подавляющее большинство из них старше 65 лет.