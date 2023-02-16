Неврологи діагностували хворобу Альцгеймера у наймолодшого пацієнта в історії

У Китаї неврологи діагностували хворобу Альцгеймера у 19-річного підлітка. Він став наймолодшою людиною у світі, у якої виявили це захворювання.

Про це пише Sciencealert.

Підліток почав відчувати погіршення памʼяті приблизно у 17 років, і когнітивні втрати з роками тільки посилювалися. За два роки до того, як його направили в клініку, хлопцю стало важко зосередитися на уроці. Читати теж ставало дедалі складніше, а короткочасна памʼять хлопця погіршилася. Часто він не міг пригадати подій минулого дня і постійно губив свої речі.

Зрештою когнітивний спад став настільки серйозним, що хлопець не зміг закінчити середню школу, хоча все ще міг обслуговувати себе самостійно.

Візуалізація мозку пацієнта показала скорочення гіпокампу, який бере участь у процесах памʼяті, а в його спинномозковій рідині виявили загальні маркери хвороби Альцгеймера.

Досі майже у всіх пацієнтів віком до 30 років хворобу Альцгеймера можна було пояснити патологічними генними мутаціями. Що молодша людина, коли їй ставлять діагноз, то більша ймовірність, що це результат дефектного гена, який вона успадкувала.

Проте дослідники зі Столичного медичного університету в Пекіні не змогли виявити у хлопця жодної зі звичайних мутацій, відповідальних за ранній початок втрати памʼяті. Підозрілих генів у всьому геномі 19-річного хворого не було. Ніхто з родини хлопця не мав хвороби Альцгеймера або деменції.

Цей випадок показує, що хвороба Альцгеймера не протікає за одним сценарієм і є набагато складнішою, ніж медики думали раніше.