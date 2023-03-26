Очільник МЗС Угорщини: Ми виступаємо за припинення вогню, але проти окупації територій України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна підтримує припинення вогню в Україні. Але це не означає, що вона за те, щоб росія зберегла контроль над окупованими територіями України.
Про це він заявив в інтервʼю The Associated Pres..
«Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво», — сказав Сіярто.
За його словами, коли завершиться війна і почнуться мирні перемовини, то лінія фронту може бути зовсім в іншому місці. Але припинення вогню має бути зараз.
- Угорщина не заарештовуватиме путіна, якщо той вʼїде в країну. Будапешт вважає, що рішення МКС про видачу ордера на арешт президента рф сприятиме ескалації.
- Від початку вторгнення Угорщина виступає проти будь-якої військової допомоги Україні, а також не дозволяє транзит через свою територію. Також угорські представники постійно погрожують заблокувати санкції проти росії, висуваючи різні власні умови. Наприклад, наразі Угорщина виступає проти санкцій проти атомної галузі росії, тому що рф займається модернізацією угорської АЕС.