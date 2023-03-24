Парламент Швеції дозволив уряду надати військову допомогу Україні

Парламент Швеції погодився з пропозицією уряду про передачу військової техніки Україні.
Рішення ухвалили на засіданні 24 березня.
Отже, Швеція може надати Україні військове обладнання на максимальну суму 6,2 мільярда шведських крон ($550 мільйонів). Ідеться про танки, шведські артилерійські установки Archer, зенітний роботизований комплекс Robot 97 і боєприпаси.
Крім того, уряду дозволили продати Великій Британії 14 систем Archer, оскільки раніше країна передала такі артилерійські гармати Україні.
САУ Archer із 155-мм гарматою називають іконою артилерійських систем. Вона має автоматичну систему заряджання і цифрове наведення на цілі. Відстріл усього боєкомплекту з 21 снаряда займає 3,5 хвилини.
- 16 березня стало відомо, що Швеція передасть Україні вісім артилерійських установок Archer і десять танків Leopard 2. Україна зможе одночасно використовувати шість із восьми установок Archer, оскільки дві лишатимуться в запасі на випадок знищення або ремонту. САУ зʼявляться в Україні за кілька місяців, до того має пройти навчання, а біля кордонів України треба встановити логістичний хаб для ремонту цієї техніки.