ГУР: Окупаційна російська влада почала евакуюватися з Криму

Окупаційна російська влада розпочала евакуацію з Криму, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом.

За його словами, напередодні місцеві жителі почули по радіо попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду з окупованого півострова. Юсов вважає, що це стосується кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обовʼязково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді, найближчим часом краще покинути територію українського Криму», — додав Юсов.

Він також сказав, що російське командування та окупаційна кримська адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої родини з півострова. Водночас рядовому складу кажуть, що все під контролем.