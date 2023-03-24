ГУР: Окупаційна російська влада почала евакуюватися з Криму

Окупаційна російська влада розпочала евакуацію з Криму, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телеканалу Freeдом.
За його словами, напередодні місцеві жителі почули по радіо попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду з окупованого півострова. Юсов вважає, що це стосується кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.
«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обовʼязково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді, найближчим часом краще покинути територію українського Криму», — додав Юсов.
Він також сказав, що російське командування та окупаційна кримська адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої родини з півострова. Водночас рядовому складу кажуть, що все під контролем.
- У вересні 2022 року президент Володимир Зеленський казав, що Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території — лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.