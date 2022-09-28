Президент: Війна закінчиться тільки після повної деокупації українських територій

Україна має повернути всі свої тимчасово окуповані території — лише тоді можна буде говорити про закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету.

«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він — мир, а щось буде завжди під знаком питання, якась не деокупована частина, а інша частина — у якомусь компромісі, то, повірте мені, росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», — зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але точно зможе відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.

Зеленський переконаний, що війна росії проти України продемонструвала необхідність перезавантажити міжнародні інституції, які мають реагувати швидше, бажано превентивно, а не чекати на поганий результат.