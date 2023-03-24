Держсекретар США Блінкен допустив, що частину територій Україна повертатиме невійськовим шляхом

Державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що частину територій Україна повертатиме невійськовим шляхом. На його думку, дипломатія ще відіграє свою роль у визначенні кордонів України.

Про це пише AFP.

«Я думаю, що в Україні буде територія, за яку українці будуть боротися на землі; можливо, буде територія, яку вони вирішать повернути іншими способами», — сказав Блінкен, відповідаючи на запитання Конгресу.

У Блінкена запитували про те, чи підтримує він прагнення президента України Володимира Зеленського повернути анексований Крим. Держсекретар США наголосив, що «це мають бути рішення українців про те, яким вони хочуть бачити своє майбутнє, і що це стосується суверенітету, територіальної цілісності та незалежності країни».

Але він запевнив, що США не хочуть, щоб врегулювання конфлікту відбулося в такий спосіб, який дасть росії час перезавантажитися, переозброїтися та знову напасти.