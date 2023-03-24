Суд арештував «приховані» активи дружини Медведчука Оксани Марченко

Суд заарештував активи Оксани Марченко, підозрюваної у фінансуванні російських окупантів, на загальну суму понад 440 мільйонів гривень.
Про це повідомляє СБУ.
Дружина Віктора Медведчука володіла 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» в Запоріжжі через три офшорні компанії. Це підприємство виробляє майже тисячу видів сталі й металовиробів.
Вилучені активи Марченко суд планує передати на користь держави.
- Місяць тому український суд заарештував майно Оксани Марченко загальною вартістю понад 5,6 мільярда гривень, серед якого були акції обленерго, житлові будинки в Києві та Криму тощо.
- Перед цим Україна запровадила санкції проти Медведчука та Марченко за фінансування тероризму.
- СБУ повідомила Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За цією ж статтею повідомили про підозру топменеджеру компаній «Укркапітал» і «Спорт-Тур». Його затримали й відправили під варту.