Суд арештував «приховані» активи дружини Медведчука Оксани Марченко

Суд заарештував активи Оксани Марченко, підозрюваної у фінансуванні російських окупантів, на загальну суму понад 440 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ.

Дружина Віктора Медведчука володіла 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» в Запоріжжі через три офшорні компанії. Це підприємство виробляє майже тисячу видів сталі й металовиробів.

Вилучені активи Марченко суд планує передати на користь держави.