Фінляндія ухвалила 14-й пакет військової допомоги для України. Там є протимінні машини Leopard 2R

Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2R у новому пакеті військової допомоги. Фінські фахівці також навчатимуть українських військових користуватися цими машинами та обслуговувати їх.

Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.

Також у рамках 14-го пакета оборонної підтримки Україна отримає інше озброєння та боєприпаси. Фінське Міноборони не розкриває весь вміст допомоги та терміни доставки з міркувань безпеки.