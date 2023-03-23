Фінляндія ухвалила 14-й пакет військової допомоги для України. Там є протимінні машини Leopard 2R

Фінляндія передасть Україні три протимінні машини Leopard 2R у новому пакеті військової допомоги. Фінські фахівці також навчатимуть українських військових користуватися цими машинами та обслуговувати їх.
Про це повідомили у Міноборони Фінляндії.
Також у рамках 14-го пакета оборонної підтримки Україна отримає інше озброєння та боєприпаси. Фінське Міноборони не розкриває весь вміст допомоги та терміни доставки з міркувань безпеки.
- Leopard 2R — танки розмінування, які не мають гармат і озброєні лише кулеметом. Їхнє основне призначення — «зістригання» мінних полів.
- Фінляндія вже передала Україні військову допомогу на суму €910 мільйонів. У попередньому, 13-му пакеті допомоги, який країна передала 23 лютого, були три протимінні машини Leopard 2R.