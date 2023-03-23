Bloomberg: Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин хоче вивести своїх найманців з України й зосередитися на Африці

Засновник групи найманців «Вагнера» Євген Пригожин хоче переключити увагу своєї приватної армії з війни в Україні на військові операції в Африці, після того як військове командування рф перестало постачати йому боєприпаси й заборонило вербувати російських вʼязнів.

Про це пише Bloomberg.

Російському військовому командуванню вдалося посіяти сумніви в Путіна щодо майстерності найманців «Вагнера», наголошуючи, що всі їхні результати повʼязані із завербованими вʼязнями, яких масово відправляли на штурми.

До того ж Кремль розгнівала незалежність засновника «Вагнера». Зрештою, Пригожину заборонили вербувати увʼязнених і сповільнили постачання боєприпасів.

Тепер Пригожин планує збільшити присутність «вагнерівців» в Африці на тлі проблем з нестачею живої сили й боєприпасів, а також через невдачі в Бахмуті — росіяни вже кілька місяців не можуть захопити місто, втрачаючи велику кількість найманців.

Водночас у виданні зауважують, що зараз немає ознак переміщення групи «Вагнера» до Африки, але джерела кажуть: військові операції там, найімовірніше, привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки воювати в Україні стало для його сил складніше.

Зокрема, про це свідчить оголошення про набір найманців на службу у «Вагнері» на пів року в Україні та на 9—14 місяців в Африці з уточненням, що охочих потрапити в африканські країни відправлять у запас.

Як відомо, Євген Пригожин вибудував свою військову мережу від Лівії до Судану, Малі та Центральноафриканської Республіки, щоб підтримувати геополітичні цілі Кремля.