Італія звинуватила «ПВК Вагнера» у сплеску міграції з країн Африки

Італійський уряд звинуватив російську «ПВК Вагнера» у зростанні кількості човнів з нелегальними мігрантами у Середземноморʼї, що є частиною стратегії Москви з помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Reuters.

«Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експонентне зростання міграції з африканських берегів також певною мірою є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група «Вагнера», використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах», — йдеться в заяві Крозетто.

Він закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів.

Подібні зауваження також надійшли від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю висловив занепокоєння тим, що багато мігрантів прибули з районів, підконтрольних «групі Вагнера».

За даними МВС Італії, близько 20 тисяч мігрантів прибули до країни цього року, порівняно з 6 100 за той самий період 2022 року.

Сили «Вагнера» звинувачують у веденні діяльності в кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Малі та ЦАР.

Засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин каже, що «поняття не має, що відбувається з міграційною кризою, нас це не хвилює».