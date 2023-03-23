У Чехії зібрали кошти на придбання реактивної системи залпового вогню для України

У Чехії зібрали гроші на придбання однієї реактивної системи залпового вогню RM-70 для України. Її назвали Přemysl (Пржемисл).
Про це пишуть Сeske Noviny.
На придбання РСЗВ чехи зібрали понад 30 мільйонів крон ($1,2 мільйона). Найближчим часом її планують передати Україні разом із 365 ракетами.
Сама система пройшла модернізацію та ремонт на одному з заводів у Чехії.
РСЗВ RM-70 — це чеська версія радянської системи «Град», але на шасі місцевої компанії Tatra, а також з новою системою заряджання.
- У жовтні минулого року чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72 за €1,2 мільйона. Його назвали «Томаш».