У Ржищеві завершили розбір завалів — кількість жертв зросла до девʼяти

У ніч проти 23 березня рятувальники завершили розбір завалів на території Ржищівського професійного ліцею у Київській області.

Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Уночі рятувальники знайшли під завалами ще одне тіло — відтак кількість загиблих зросла до девʼяти.