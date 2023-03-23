Губернатор Флориди Десантіс змінив позицію щодо війни в Україні і назвав путіна воєнним злочинцем

Губернатор Флориди та ймовірний кандидат від республіканців на наступних виборах президента США Рон Десантіс змінив свою позицію щодо війни в Украні. Він також назвав президента рф володимира путіна «воєнним злочинцем».
Про це пише CNN.
Десантіс визнав, що в інтервʼю Fox News, коли сказав, що підтримка України «не у життєво важливих інтересах США» і назвав війну «територіальною суперечкою», вжив недоречне формулювання і зовсім не мав на увазі, що росія «має право захоплювати Україну» чи погрожувати НАТО.
«Безперечно, [Україна] має право на цю територію. Якби можна було одним помахом руки щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні», — сказав губернатор Флориди.
Він також заявив, що путін є воєнним злочинцем і його потрібно притягнути до відповідальності.
Крім цього, Десантіс вважає, що росія програє за результатами війни.
- Губернатор штату Флорида, республіканець Рон Десантіс заявив, що захист кордонів України не є життєво важливим інтересом США. Він вважає, що американським політикам слід зосередити увагу на власній країні. За його словами, війна в Україні — це «територіальна суперечка». Також він проти поставок ЗСУ далекобійних ракет та авіації через ризики «гарячої фази війни між двома найбільшими ядерними державами світу». Після цих заяв МЗС запросило Десантіса відвідати Україну.
- Заяви Десантіса про Україну збігаються з поглядами експрезидента США Дональда Трампа. Колишній американський лідер часто повторює, що «обидві сторони втомлені та готові укласти угоду» та що «смерть і руйнування мають закінчитися зараз». Трамп уже заявляв, що дозволив би росії «заволодіти» частинами України в рамках домовленості. Десантіс офіційно не заявляв про намір балотуватися від Республіканської партії, але у приватних розмовах казав, що планує взяти участь у президентських виборах. У США його ставлять за рейтингами на один рівень із Дональдом Трампом.