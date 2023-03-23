Губернатор Флориди Десантіс змінив позицію щодо війни в Україні і назвав путіна воєнним злочинцем

Губернатор Флориди та ймовірний кандидат від республіканців на наступних виборах президента США Рон Десантіс змінив свою позицію щодо війни в Украні. Він також назвав президента рф володимира путіна «воєнним злочинцем».

Про це пише CNN.

Десантіс визнав, що в інтервʼю Fox News, коли сказав, що підтримка України «не у життєво важливих інтересах США» і назвав війну «територіальною суперечкою», вжив недоречне формулювання і зовсім не мав на увазі, що росія «має право захоплювати Україну» чи погрожувати НАТО.

«Безперечно, [Україна] має право на цю територію. Якби можна було одним помахом руки щось змінити, я б 100% повернув ці території Україні», — сказав губернатор Флориди.

Він також заявив, що путін є воєнним злочинцем і його потрібно притягнути до відповідальності.

Крім цього, Десантіс вважає, що росія програє за результатами війни.