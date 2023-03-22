Космічний телескоп «Джеймс Вебб» показав піщані хмари на екзопланеті з двома сонцями

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зазирнув в атмосферу гігантської екзопланети з двома сонцями і виявив там гарячі піщані хмари.

Про це пише Space.

Ця планета має назву VHS 1256 b і розташована приблизно в 40 світлових роках від Землі. Вона приблизно в 19 разів масивніша за Юпітер та обертається навколо двох зірок. VHS 1256 b приблизно в чотири рази далі від своїх зірок, ніж Плутон від нашого Сонця. На повний оберт їй потрібно майже 10 тисяч років.

NASA

«Джеймс Вебб» побачив ознаки хмар із силікатів, які рухаються в гарячій атмосфері, температура якої сягає 815 °С. Час від часу ці хмари опадають на планету дощем. На Землі немає нічого схожого на силікатні хмари. Їх можна порівняти лише з хмарами гарячого піску.