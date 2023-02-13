Астрономи знайшли нову галактику — близнюка Чумацького Шляху

За допомогою космічного телескопа «Джеймс Вебб» (JWST) астрономи знайшли галактику, дуже схожу на Чумацький Шлях на ранніх етапах еволюції.

Про це пише Science Alert.

Нову галактику назвали Бенгальський Вогонь — навколо неї помітили близько двох десятків блискучих кулястих скупчень. Ось як це виглядає:

NASA

Знімки «Джеймса Вебба» свідчать, що Бенгальський Вогонь існував, коли Всесвіту було лише чотири мільярди років. Це означає, що ця галактика, як і Чумацький Шлях, почала формуватися дуже давно.

Якщо Бенгальський Вогонь повторить долю Чумацького Шляху, тобто буде поглинати інші галактики, то приблизно через девʼять мільярдів років він може стати дуже схожим на нашу галактику. Це відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як колись розвивався Чумацький Шлях.