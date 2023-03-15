Телескоп «Джеймс Вебб» показав фазу смерті зірки

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував гігантську наднову зірку. NASA опублікувало зображення рідкісної зірки Вольфа-Райє, яка розташована приблизно за 15 тисяч світлових років від Землі в сузір’ї Стрільця.

Масивні зірки проходять свій життєвий цикл, лише деякі з них проходять коротку фазу Вольфа-Райє, перш ніж стати надновою.

Телескоп зробив це фото в червні 2022 року, одразу після початку роботи.

WR 124 приблизно в 30 разів масивніша за наше Сонце, і на сьогодні вона викинула в космос газ і пил загальною масою, що в понад 10 разів перевищує масу Сонця.