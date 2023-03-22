Атака дронів: кількість загиблих у гуртожитку Ржищева зросла до семи людей

Кількість загиблих у гуртожитку Ржищева на Київщині зросла до семи людей, повідомив «Бабелю» пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Наразі відомо про дев’ять поранених. Рятувальники досі розбирають завали, тому інформація щодо жертв оновлюється.

«Радіо Свобода» тим часом повідомляє, що в гуртожиток було три «прильоти», ще один прийшовся в землю.