Атака дронів: кількість загиблих у гуртожитку Ржищева зросла до семи людей

Кількість загиблих у гуртожитку Ржищева на Київщині зросла до семи людей, повідомив «Бабелю» пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий. Наразі відомо про дев’ять поранених. Рятувальники досі розбирають завали, тому інформація щодо жертв оновлюється.
«Радіо Свобода» тим часом повідомляє, що в гуртожиток було три «прильоти», ще один прийшовся в землю.
- У ніч на 22 березня війська росії провели дронову атаку на Україну. З 21 дрона-камікадзе сили ППО збили 16. У Київській області безпілотник влучив у гуртожиток у місті Ржищів. У Житомирській області дрон поцілив у обʼєкт інфраструктури. Там без жертв.
- Вдень росіяни обстріляли Запоріжжя, поціливши у багатоповерхівку. Станом на 16:00 22 березня, загинула одна жінка, понад 20 людей поранені.