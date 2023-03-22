Морські безпілотники атакували бухту Севастополя

В окупованому Севастополі близько 04:46 за місцевим часом у центральній частині міста пролунав сильний вибух, а після цього ще декілька.

Про це повідомляє кореспондент «Крим.Реалії».

За його словами, перед вибухом не було чути ні шуму ракети, що летить, ні стрілянини з автоматичної зброї.

Російський ставленик у Севастополі Михайло Розвожаєв сказав, що місто атакували морські безпілотники, мовляв, російські сили «відбили атаку».

«Рано вранці наш флот відбив атаку надводних безпілотників. Загалом до цієї години знищено три обʼєкти. Вони намагалися проникнути в бухту, наші моряки по них вели вогонь зі стрілецької зброї», — заявив він.

Розвожаєв також запевнив, що кораблі не постраждали, але російська «Дирекція розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури» Севастополя повідомила, що морський пасажирський транспорт призупинив свою роботу.

Ввечері 20 березня в окупованому Криму пролунала низка вибухів, окупаційна влада заявила про атаку безпілотниками. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Джанкої були знищені російські крилаті ракети типу «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею.